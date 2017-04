Kiel/Hartenholm. Im September 2018 will Feldmann, Erfinder des Kult-Comics „Werner“, mit seiner Horex „Red Porsche Killer“ gegen Holgis 67er-Porsche 911 antreten, bestätigte Henze am Sonntag. Unterschrieben sei zwar noch nichts, sagte Henze. Er sei aber sicher, eine Neuauflage wieder zu gewinnen, erklärte Henze. 1988 hatten in Hartenholm mehr als 200 000 Menschen das Rennen und den Sieg des Porsches verfolgt.