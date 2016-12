Das Weihnachtsfest ist in diesem Jahr friedlich verlaufen: Zwar musste der Rettungsdienst in Kiel knapp 100 Mal ausrücken, doch gab es keine größeren Zwischenfälle. In Neumünster waren durch den Sturm ein paar Bäume umgeknickt, auf der A215 ereignete sich ein schwerer Unfall.