Kiel ist abgekoppelt Die Leiden eines Bahnfahrers

Kiel. Für Menschen, die im Regionalverkehr auf die Bahn angewiesen sind, ist die Ankündigung des neuen Landesverkehrsministers Bernd Buchholz (FDP) sicher eine tolle Sache: halbstündig nach Hamburg ohne lästigen und zeitlich unsicheren Umstieg in Neumünster. Doch wer den Fernverkehr braucht und die großen deutschen Zentren schnell erreichen will, sieht die neue Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Ihm drängt sich der Eindruck auf, dass die Ankündigung nur ein Trostpflaster für die schleichende Abkopplung der Landeshauptstadt Kiel vom Fernverkehr ist. Denn die schnellen durchgängigen Verbindungen fangen erst in Hamburg an.

Beispiel Kiel-Frankfurt am Main/Karlsruhe/Basel: Bis zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember fuhr der ICE 273 von Kiel in einem Rutsch durch. Für berufstätige Pendler war der um 17.13 Uhr startende Zug ideal. Er brachte den Reisenden Punkt 22 Uhr und in nur 4 Stunden und 47 Minuten Fahrzeit in die Main-Metropole – wenn nicht gerade Signale ausfielen oder ein Notarzteinsatz notwendig war.

40 Minuten Wartezeit

Seit Dezember wird der ICE 273 nur noch ab Hamburg-Altona eingesetzt. Wer in Kiel startet, muss jetzt mit dem ICE 885 um 16.39 Uhr Vorlieb nehmen. Dessen Ziel ist jedoch München, weshalb der Reisende in Richtung Frankfurt in Hamburg umsteigen muss – am besten in Dammtor und nicht am Hauptbahnhof, um noch einen freien Platz im Zug zu ergattern. Hamburg bedeutet aber 40 Minuten Wartezeit. Man könnte auch mit dem Regionalexpress um 16.21 Uhr ab Kiel fahren, aber dann dauert der Zubringer nach Hamburg noch länger. Fahrplanmäßig wäre auch die um 16.55 Uhr in Kiel startende Regionalbahn eine Alternative, um die Wartezeit in Hamburg zu verkürzen. Aber da diese Verbindung in Neumünster mit einem Umstieg in den aus Flensburg kommenden Schleswig-Holstein-Express verbunden ist, wird Bahnfahren zum Roulette: Man kann (den Anschluss) gewinnen, aber auch verlieren und dann noch länger in Hamburg warten und eine Stunde später am Ziel ankommen.

Der Ausfall der Direktverbindung betrifft natürlich auch die Gegenrichtung. Wer am Morgen um 8 Uhr in Zürich in den ICE 76 stieg, war – dies galt bis Dezember – um 16.45 Uhr in Kiel, ohne einmal umzusteigen – wenn die Bahn nicht gerade wieder mit den Tücken der vier Jahreszeiten zu kämpfen hatte. Mitunter kam dieser Zug auch gar nicht und erzeugte lange Gesichter am Bahnsteig. Jetzt endet der ICE 76 in Hamburg-Altona und schnuppert keine Ostseeluft mehr. Reisende mit Ziel Kiel müssen in Hamburg downgraden und die letzte Strecke mit den regionalen Zügen zurücklegen, die im Übrigen besser sind als ihr Ruf.

Die Deutsche Bahn wird auf kritische Stimmen zum Abkoppeln der besten abendlichen Reiseverbindung Richtung Süden sicher entgegnen, dass sie eine Ersatzverbindung geschaffen habe: den nur bis in Frankfurt am Main fahrenden ICE 887. Dieser startet um 18.48 Uhr in Kiel und erreicht die Main-Metropole fünf Minuten vor Mitternacht. Wenn der Zugchef dann selbst nicht zu müde ist, wird er in Sichtweite der Bankentürme sicher ausrufen: „Thank you for traveling with Deutsche Bahn“.