Kiel/Rickling. Zwei Mal haben bislang unbekannte Männer in den vergangenen Tagen Kinder angesprochen: In Kiel versuchten zwei Männer nach Polizeiangaben eine Siebenjährige mit Süßigkeiten zu locken. In Rickling (Kreis Segeberg) sprach demnach ein Mann von einem Auto aus eine Gruppe von Vier- und Fünfjährigen an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine siebenjährige Kielerin verhielt sich "großartig"

Das siebenjährige Mädchen aus Kiel sei am Donnerstag gegen 14.20 Uhr im Bräutigamweg in Kiel-Holtenau von den beiden Unbekannten angesprochen worden. Diese sollen ihr Süßigkeiten angeboten haben, wenn sie ihnen nach Hause folgen würde. Das Mädchen sei jedoch unbeeindruckt auf ihrem Roller weitergefahren und haben anschließend ihrer Familie von dem Ereignis berichtet. Die Polizei lobte die "großartige" Reaktion des Kindes. Laut Mitteilung der Polizei sollen die Männer eine dunkle Hautfarbe haben. Einer sei etwa 40 Jahre alt gewesen, der andere älter. Der ältere Mann soll Löcher in der Hose gehabt haben. Außerdem habe er auffallend kurze Haare an den Seiten getragen, während das Deckhaar länger getragen wurde. Die Polizei teilte weiter mit, dass sie eine in der Nähe befindliche Schule und einen Kindergarten über den Vorgang informiert habe. Es sei sinnvoll, wenn Eltern das Thema sachlich und ruhig mit dem eigenen Kind besprechen würden. Die Präsenz von Streifenwagen werden in dem Gebiet bis auf weiteres erhöht.

In Rickling soll der Mann ein silbernes Auto gefahren haben

Im Ricklinger Ortsteil Fehrenbötel hat ein bislang unbekannter Mann aus einem Auto heraus drei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren angesprochen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in der Fehrenböteler Dorfstraße. Demnach bot der Fahrer eines silbernen Pkw den Kindern gegen 19.15 Uhr an, sie nach Hause zu fahren. Die Kinder sei jedoch nicht eingestiegen und hätten ihren Eltern von dem Vorfall berichtet. Dieses riefen die Polizei. Zur Aufklärung des Ereignisses bittet die Polizei, den Fahrer sich zu melden. Bei dem Fahrzeug habe es sich um ein sauberes, silbernes Auto gehandelt. Der Fahrer soll eine Glatze getragen haben. Nach Angaben der Zeugen soll er ein helles Gesicht haben. Er trug demnach helle Kleidung und eine Brille auf der Stirn. Der Beifahrer hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Es soll sich um junge Männer gehandelt haben.

Hinweise nehmen die Polizisten in Bad Segeberg (Tel. 04551/8840) und Kiel (Tel. 0431/1603333) entgegen.

Von KN