Kirchbarkau. Es fließen viele Tränen an diesem Montagabend in Kirchbarkau. Kinder und Erwachsene können nicht verstehen, warum die Familie, die sich in ihren zweieinhalb Jahren in Kirchbarkau so gut integriert hat, abgeholt wird. Zwei Vertreter der zuständigen Ausländerbehörde verweisen auf ein rechtskräftiges Urteil. Die Familie werde außerdem in ein Land zurückgebracht, das seit Oktober 2015 als sicheres Herkunftsland eingestuft sei. Seither werden Asylbewerber aus Albanien wegen der geringen Bleibeaussichten gar nicht mehr an die Kommunen verteilt.

Doch die Familie C. aus ist schon zur Jahreswende 2014/15 nach Deutschland gekommen, wurde schnell Kirchbarkau zugeteilt und hat sich seither dort vorbildlich integriert, wie Pastor Felix Meyer-Zurwelle betont. Der albanische Familienvater arbeitet als LKW-Fahrer, war sogar als Azubi gefragt. Doch die Ausländerbehörde versagte ihm die Ausbildung ebenso wie der ältesten Tochter das Freiwillige Soziale Jahr in einem Altenheim – sie will Altenpflegerin werden. Die zweite Tochter ist trotz neuer Sprache eine besonders erfolgreiche Schülerin in der Preetzer Gemeinschaftsschule.

„Das alles wurde aber ebenso wenig berücksichtigt wie die traumatischen Erfahrungen der Mutter und auch des Vaters. Die Fachleute des Zentrums für Integrative Psychiatrie am Kieler Universitätsklinikum haben sie als behandlungsbedürftig und absolut nicht reisefähig eingestuft“, kritisiert Charlotte Wahl, die von der Familie als Vertretung bevollmächtigt ist. Der Vertreter der Ausländerbehörde kontert: Ein Amtsarzt habe die Reisefähigkeit attestiert. „Der Arzt hat die Familie doch gar nicht gesehen“, kritisieren empört mehrere Bürger.

Charlotte Wahl fordert, dass die Behörde zumindest den Beschluss der Härtefallkommission abwarten soll. Doch der Vertreter der Ausländerbehörde weiß nichts von der Anrufung der Härtefallkommission. Gegen 22.30 Uhr wird die weinende Familie von Polizisten aus dem Haus geführt und über Boostedt nach Leipzig gebracht.

Am Dienstag stellt sich heraus, dass das Innenministerium die Ausländerbehörde des Kreises Plön am 10. Juli über die Anrufung der Härtefallkommission informiert und die Akten der Familie angefordert hat. Doch die Akten sind vom Kreis nicht geliefert worden…. Der Kreis Plön revidiert am Dienstagmittag seine Entscheidung. Die Abschiebung soll gestoppt werden. Doch zu spät: Die Familie befindet sich schon in der Luft. Damit ist die Abschiebung vollzogen, eine Rückkehr nicht mehr möglich.