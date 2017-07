Norden hat höchste Zuwachsrate bei U3

Kiel. Das ist nach Hamburg (10,2 Prozent) und mit Niedersachsen (ebenfalls 10,1 Prozent) die höchste Zuwachsrate in Deutschland. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt allerdings davor, dass der Ausbau durch den wachsenden Personalmangel in den Kitas gebremst werden könnte.

"Der große Zuwachs an Plätzen in Schleswig-Holstein ist vor allem eine große Leistung der Kommunen und der Kitas", sagte Sozial-Staatssekretär Matthias Badenhop (FDP). Zudem hätten Bund und Land die Zuschüsse erhöht. Der Ausbau-Erfolg geht dabei noch auf das Konto der alten rot-grün-blauen Regierung, weil das Statistikamt die Zahl der Krippenplätze am 1. März erhob. In Schleswig-Holstein wurden in Kitas 18302 Plätze (Kinder unter drei Jahren) gezählt, in der geförderten Kinder-Tagespflege (etwa Tagesmütter) weitere 5857 Plätze. Das sind 1236 bzw. 560 mehr als ein Jahr zuvor.

Beachtlich ist die im Vergleich zu anderen Bundesländern hohe Zuwachsrate auch, weil Schleswig-Holstein bereits im Vorjahr mit einer U3-Betreuungsquote von 30,9 Prozent an der Spitze der westdeutschen Flächenländer stand. Die neue Betreuungsquote liegt noch nicht vor. Sie dürfte aber im Bereich von 33 bis 34 Prozent liegen.

Im Klartext: In Schleswig-Holstein kann derzeit etwa jedes dritte Kind unter drei Jahren tagsüber zumindest stundenweise betreut werden. Nach Einschätzung des Ministeriums werden in den nächsten Jahren weitere Plätze entstehen. Eine Zielvorgabe, also für welchen Anteil eines Jahrgangs Plätze vorgehalten werden sollen, gibt es nicht.

Nicht genug Erzieher

„Es kann sein, dass wir eine Betreuungsquote von 40, 50 oder sogar 60 Prozent benötigen“, so der Geschäftsführer des Verbandes Evangelischer Kindertageseinrichtungen, Markus Potten. „Wenn wir keine Plätze liefern können, gehen in den Betrieben die Lichter aus.“ Wie Potten erinnerte die GEW an die Probleme, die der rasante Krippenausbau mit sich bringt. „Es wird immer schwerer, Erzieherstellen zu besetzen“, sagte Landesgeschäftsführer Bernd Schauer. Im Winter hätten in vielen Orten einzelne Kita-Gruppen schließen müssen, weil Erzieher krank gewesen wären und kein Springer-Ersatz zur Verfügung gestanden hätte. „Da ist keiner mehr zum Springen da gewesen.“ Schauer verwies zudem darauf, dass viele Erzieher wegen der schlechten Arbeitsbedingungen vorzeitig das Handtuch werfen. „Wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, dann stößt der Ausbau der Kitas an Grenzen.“

Kita-Reform geplant

Das Sozialministerium kündigte unter anderem an, die fachschulische Ausbildung zu stärken und Projekte für Quereinsteiger weiterzuentwickeln. Auf der Agenda steht zudem eine grundlegende Kita-Reform. „Das Anwachsen des Angebots macht eine transparente Finanzierung und verlässliche Elternbeiträge umso notwendiger“, so Badenhop. Im Zuge der Reform sollen die Elternbeträge ab 2020 gedeckelt werden. Derzeit müssen Eltern für einen Ganztagsplatz zwischen 130 und 600 Euro zahlen. Zum neuen Höchstbetrag machte das FDP-geführte Ministerium keine Angaben. Im Wahlprogramm der Liberalen waren als Maximalbeiträge für einen Platz in der Krippe 200 Euro und für einen Kita-Platz 150 Euro im Monat genannt.