Betreuungssituation minimal verbessert

Kiel/Gütersloh. In den Kindergärten seien die Fortschritte etwas größer: So kamen 2012 noch 9,1 Kinder auf eine Fachkraft, vier Jahre später sind es 8,7 Kinder. Trotz der verbesserten Werte liegt das Betreuungsverhältnis in Schleswig-Holstein laut Ländermonitoring "Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann-Stiftung nach wie vor unter dem westdeutschen Durchschnitt (3,6 in den Krippen und 8,5 in den Kindergärten).

Dazu kommt es vor allem bei der Kindergartenbetreuung zu großen Unterschieden zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten. Während etwa in Flensburg eine Fachkraft nur 6,1 Kinder im Blick haben muss, schneiden Kindergärten in Kiel mit einer Betreuungsrelation von 1 zu 9,8 schlechter ab.

Personalschlüssel in Kindergartengruppen in Schleswig-Holstein, 1.3.2016

Betreuungssituation: Mehr Fachkräfte notwendig

Mit diesem starken Gefälle auf Kreisebene liegt Schleswig-Holstein im Kindergarten-Vergleich zu anderen Flächenländern im unteren Mittelfeld. Nach Ansicht der Forscher der Bertelsmann-Stiftung ist in Kitas ein Personalschlüssel von 1 zu 3 und im Kindergarten von 1 zu 7,5 ideal.

Für einen kindgerechten Personalschlüssel müssten in Schleswig-Holstein laut Bertelsmann-Stiftung zusätzlich 1.900 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte rekrutiert und weitere 85 Millionen Euro jährlich bereitgestellt werden. In Schleswig-Holstein ist von 2006 bis 2016 die Anzahl der Kita-Fachkräfte um 6.700 Beschäftigte bzw. um 60 Prozent gestiegen. Bundesweit lag der Zuwachs bei 62 Prozent.

Notwendig sei laut der Studie gut qualifiziertes Personal. In Schleswig-Holstein verfügen 62 Prozent der rund 17.200 Angestellten in Kitas (ohne Horte) über einen fachlich einschlägigen Fachabschluss, etwa zur Erzieherin. Dies ist nach Bayern (49 Prozent) und Hamburg (58 Prozent) unter allen Bundesländern einer der geringsten Anteile.

Schleswig-Holstein im Ländervergleich

Spitzenreiter bei der Betreuung ist für alle Altersklassen Baden-Württemberg, Schlusslicht ist bei den jüngeren Kindern Sachsen und bei den älteren Mecklenburg-Vorpommern.

Im Krippengruppen ist die Spannweite beim Personalschlüssel im Vergleich zu anderen Flächenländern gering. Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde liegt er bei 1 zu 3,4 Kindern, in Neumünster bei 1 zu 4,2. Dies ist nach Sachsen und dem Saarland unter allen Flächenländern im Krippenbereich die geringste Spannweite zwischen den Kreisen. Vergleichbar ist die Situation mit Mecklenburg-Vorpommern, wo kreisabhängig eine Fachkraft zwischen 5,5 und 6,3 Kinder betreut.

Von KN/dpa