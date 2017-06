Kiel. "Die Arbeitsgruppen sind richtig gut vorangekommen", sagte CDU-Verhandlungsführer Daniel Günther am Sonntagabend. Zu den Details des Koalitionspoker sagte er wie auch Spitzenkräfte von Grünen und FDP nichts, um den nach dem Krach um die Verkehrspolitik mühsam erzielten Jamaika-Frieden nicht zu gefährden. Gleichwohl wurden weitere Zwischenergebnisse aus den Arbeitsgruppen bekannt. So soll es in der vierten Klasse wieder eine Schulartempfehlung geben. Und: Die Einführung abschlussbezogener Klassen an Gemeinschaftsschulen scheint vom Tisch.

Umstritten ist nach wie vor die von der CDU versprochene Rückkehr aller Gymnasien zum Langsam-Abi G9. Hier kämpft die FDP anscheinend für ein Modell, das Gymnasien die Wahl lässt und damit weiterhin auch G8-Schulen ermöglichen würde. Diese und weitere "Dissenspunkte" absehbar in Bereichen wie Asyl und Windkraft sollen am Dienstagmorgen in einer Zwölf'er-Runde (vier je Partei) geklärt und am Abend in der großen 36-Runde festgezurrt werden. Am Freitag wollen die Parteien den Jamaika-Vertrag unterschreiben, am 28. Juni Günther zum Ministerpräsidenten wählen.