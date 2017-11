G9: Kommunen fürchten Millionen-Kosten

Kiel. Diese Mehrbelastung etwa durch einen höheren Raumbedarf oder neue Schulbücher müsse das Land ausgleichen. Darauf pochen auch die Verbände der Städte und Kreise. Die Regierung rechnet anders, ist mit den Spitzenverbänden der Kommunen aber im Gespräch.Einig sind sich Kommunen und Land darin, dass vermutlich fast alle der landesweit 84 reinen G8-Gymnasien zu G9 zurückkehren.

Die Umstellung soll zwar erst im Sommer 2019 erfolgen, dann aber in einem Doppelschlag für die Klassen fünf und sechs, also auch für die Schüler, die bereits im Sommer 2018 auf ein Gymnasium wechseln. „Wir rechnen deshalb bereits im kommenden Jahr mit einem Run auf die Gymnasien“, berichtete Bülow. Die Kommunen als Träger der Gymnasien müssten dann zusätzliche Klassenzimmer und Fachräume schaffen. Es wird einen erheblichen Raumbedarf geben“, ergänzte der Geschäftsführer des Städteverbandes, Jochen von Allwörden. Entsprechende Rückmeldungen habe er schon aus Städten wie Kiel, Lübeck, Bargteheide und Mölln erhalten.

Die Kieler Schulverwaltung beziffert den G9-Mehrbedarf an den elf Gymnasien mittelfristig auf mindestens 22 Klassenräume, 18 Fachräume und fünf Sporthallen. Allein das dürfte grob geschätzt mehr als zehn Millionen Euro verschlingen. Damit nicht genug: Wegen der „verlängerten Verweildauer“ der künftigen Gymnasiasten fallen laut Verwaltung Mehrkosten für Schulsekretärinnen, Hausmeister und Putzdienste an.

Auch in Lübeck (sieben Gymnasien) schrillen die Alarmglocken. Die Hansestadt geht davon aus, dass 30 zusätzliche Klassenräume benötigt werden. In einem Gutachten wird der Hansestadt sogar geraten, über den Bau eines weiteren Gymnasiums nachzudenken.

Das Schulministerium hält sich bedeckt. „Die Schulaufsicht wird in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Schulleitern die Situation in den Blick nehmen und sich einen Überblick über die Lage vor Ort verschaffen“, sagte Ministeriumssprecher Thomas Schunck. Unbestritten ist, dass die Gymnasien im Fall gleichbleibender Schülerzahlen erst mehr Räume benötigen, wenn der erste G9-Jahrgang in die 13. Klasse (bei G8 nicht vorhanden) käme. Das wäre im Schuljahr 2026/27.

Die Kommunen fürchten allerdings weitere Mehrkosten.