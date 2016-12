Brunsbüttel/Marne. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte die Geflügelpest bei einer Eule in Krempel, einer Möwe in Marne und einer Nonnengans in Brunsbüttel. Drei Kilometer um die Fundorte werden Geflügelbestände demnach zunächst für 21 Tage regelmäßig kontrolliert. Haustierbesitzer sollten ihre Tiere innerhalb von zehn Kilometern um die Fundorte nicht frei herumlaufen lassen.

Über das Kreisgebiet Dithmarschen hinaus gelte weiterhin die landesweite Aufstallungspflicht. Zu den betroffen Wildvogelarten in Schleswig-Holstein zählen mittlerweile Reiher-, Stock- und Eiderente sowie Säger, Gans, Möwe, Schwan, Seeadler, Bussard und neuerdings Eule.