Kreis Herzogtum-Lauenburg Vermisster Jugendlicher ist ertrunken

Seit Sonnabend wurde ein 17-jähriger Jugendlicher einer Geesthachter Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vermisst. Er war mit einer Betreuerin in einem See in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) baden. Am Mittwoch wurde er von einem Polizeitaucher leblos aufgefunden.