Kiel. Neuer politischer Streit um die Einbruchskriminalität in Schleswig-Holstein:Auslöser ist die polizeiliche Kriminalstatistik, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag in Berlin vorgestellt hat.

Demnach ist die Zahl der Wohnungseinbrüche 2016 bundesweit um 9,5 Prozent gesunken. Zugleich stieg die Aufklärungsquote von 15,2 auf 16,9 Prozent. Ein Trend, den zuvor auch die Polizei in Schleswig-Holstein ausgemacht hatte. Innenminister Stefan Studt (SPD) verkündete im Februar, dass die Fallzahlen von 8456 auf 7711 gesunken und die Aufklärungsquote auf 11,2 (2015: 8,9) Prozent gestiegen sei. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern steht der Norden aber noch immer schlecht da: Laut Bundesinnenministerium sind 2016 in Schleswig-Holstein nicht nur mehr Einbrüche als in den deutlich größeren Bundesländern Bayern (7470) oder Rheinland-Pfalz (6744) registriert worden. Auch war in keinem anderen Flächenland die Aufklärungsquote von Wohnungseinbrüchen so gering wie im Norden.

Weniger Fälle klärte nur die Polizei in Berlin und Bremen auf. Allerdings sind die Stadtstaaten auch Sonderfälle, da Täter leichtes Spiel haben, nach Straftaten unerkannt ins Umland zu flüchten. Allerdings: Selbst Hamburg schneidet mit einer Aufklärungsquote von 11,9 Prozent besser ab.

Das Innenministerium wollte sich zu dem Thema auf Nachfrage nicht äußern.