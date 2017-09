Nach dem Flugunfall in Glinde (Kreis Stormarn), bei dem am Sonnabend ein 52-Jähriger tödlich verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Lübeck eine Obduktion der Leiche veranlasst. Außerdem untersucht ein Gutachter weiterhin das Flugzeugwrack, teilte die Polizei am Montag mit.