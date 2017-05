Krise am Mittelmeer

Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr rund acht Milliarden Euro umgesetzt. Die Branche habe damit den Umsatz des Vorjahres und die eigene Gewinnprognose um rund 500 Millionen Euro übertroffen, teilte der Landes-Tourismusverband am Mittwoch in Kiel mit.