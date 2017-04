Gute Nachricht: Im Frühjahr 2018 kann der Neubau der Schleibrücke Lindaunis endlich beginnen. Das teilte Landesverkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Boren mit. Bis 2020 soll die neue Klappbrücke fertig sein. Dafür greifen Land und Bahn tief in die Tasche.