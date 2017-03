Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) hat eine neue Präsidentin. Marlies Heimann (59) wird am Montag in der Kieler Kunsthalle feierlich von Justizministerin Anke Spoorendonk ins Amt eingeführt. Die gebürtige Westfälin tritt die Nachfolge von Birgit Willikonsky (67) an.