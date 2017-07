Zahl der Einbrüche weiter gesunken

Kiel. Die Lagedaten des ersten Halbjahres, die zunächst alle aufgenommenen Fälle umfassen, wiesen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 insgesamt 2757 Fälle aus, 898 weniger als im Vorjahr. Besonders deutlich verwies die Polizei auf sinkende Zahlen in den Wintermonaten Januar mit 705 Einbrüchen (2016: 995) und Februar mit 554 Taten (2016: 725). Die Tendenz habe sich auch in Frühjahr und Sommer bisher fortgesetzt.

"Das zeigt uns, dass unsere Maßnahmen greifen, besonders dort, wo ein großer Anteil der Taten durch überregional tätige, professionell agierende Gruppierungen verursacht worden ist", sagte Rainer Bretsch, LKA-Verantwortlicher für den Sachbereich Wohnungseinbruchdiebstahl. Dazu gehörten zum Beispiel 28 speziell ausgebildete Spurensicherungskräfte. "In einigen Kreisen des Landes kann man im Vergleich zu den Vorjahren sogar von einem erfreulichen Rückgang der Wohnungseinbruchsdelikte um bis zu 80 Prozent sprechen."

In Kiel und Neumünster sanken die Zahlen zunächst nicht

Besonders stark sanken die Zahlen in Bad Segeberg und Ratzeburg, wo die Polizei auch zusätzliche Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt habe. "Wir haben aber nach wie vor Tätergruppen, die bestimmte Bereiche wie den Hamburger Rand oder die Nähe zu Autobahnen bevorzugen", sagte Bretsch. In größeren Städten wie Kiel und Neumünster gebe es darüber hinaus Täterstrukturen, die sich ihre Ortskenntnisse zunutze machen. So gab es in Kiel im Januar, März und Mai 2017 leichte Anstiege der Fallzahlen, in den Monaten Februar, April und Juni war der Trend ebenfalls rückläufig.