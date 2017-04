Quarnbek. Viele Verbraucher sehen darin eine Gefahr für Umwelt und Mensch – auch in Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Holger Kluß sagt: Uns geht es nicht darum, einen einzelnen Landwirt an den Pranger zu stellen. Vielmehr wollen wir wissen: Warum wird Glyphosat eingesetzt? Und wie lässt sich das vermeiden?“

Klaus-Dieter Blanck, Agrarberater des Bauernverbandes, erklärt, warum Glyphosat gespritzt wird. Es gehe darum, dass Äcker im Winter nicht brach liegen, sondern Zwischenfrüchte als Winterbegrünung angebaut werden. „Die Pflanzen sollen dem Boden den Stickstoff entziehen, damit er nicht auswäscht und dann Gewässer und Grundwasser belastet. In strengen Wintern frieren Zwischenfrucht und Unkräuter ab. Aber wenn das nicht passiert, dann ist Glyphosat eine sehr elegante Lösung.“ Alle Pflanzen stürben komplett ab, und das sei besonders wichtig, wenn dort anschließend Mais wachsen soll.

Die Bürger in Quarnbek verweisen auf eine Langzeituntersuchung des Bundesumweltamtes an Studenten. Dort wurde zunächst bei 20, dann bei 60 und am Ende bei 40 Prozent der Probanden Glyphosat im Urin nachgewiesen. „Irgendwie kommt das Totalherbizid also in unseren Körper.“