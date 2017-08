Elmshorn. Der Fahrer wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeugwrack befreit werden, teilte die Polizei in Itzehoe mit. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Hubschrauber in das Universitätsklinikum in Hamburg gebracht. Die Bundestraße war während des Einsatzes zeitweise gesperrt.

Von dpa