E-Bike-Fahrer stößt mit Betonmischer zusammen

Bad Schwartau. Gegen 14.09 Uhr befuhr ein 81-jähriger aus Ostholstein mit seinem Elektrofahrrad den Radweg der Eutiner Straße in Bad Schwartau aus Richtung Ratekau kommend. In Höhe der Einmündung zur Pariner Straße wurde der Ostholsteiner von dem Betonmischer eines 54-jährigen Lübeckers erfasst, der beabsichtige nach links in die Pariner Straße einzubiegen. Laut derzeitigen Erkenntnissen hat der Fahrer des Betonmischers den Elektrorad-Fahrer im toten Winkel übersehen.

Der 81-jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus eingeliefert. Am Elektrofahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernimmt das Polizeirevier Bad Schwartau.

Von KN