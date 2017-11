Im Lübecker Prozess um tödliche Schüsse auf eine Frau in Bargteheide hat das Landgericht Lübeck den Angeklagten (36) wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seine ehemalige Freundin in seine Wohnung gelockt und mit drei Schüssen getötet hat.