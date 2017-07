Wer erschoss den jungen Boxer?

Quickborn. Anhand seines Fingerabdruckes und von Tätowierungen sei er zweifelsfrei identifizierbar, hieß es in einer Pressemitteilung. „Nach Ergebnissen aus der Hamburger Rechtsmedizin ist der Mann erschossen worden“, sagte Merle Neufeld, Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe über den Fund eines Lkw-Fahrers in einem Waldstück nahe des Rastplatzes bei Quickborn. Schon am Wochenende gab Neufeld an, dass der Mann wohl durch ein Fremdverschulden ums Leben gekommen war. Außerdem schien die Leiche bereits länger zwischen den Bäumen gelegen zu haben.

„Hamburger Morgenpost“ und „Bild“-Zeitung hatten daraufhin bereits berichtet, dass der seit dem 23. Juni als vermisst geltende Nachwuchs-Boxer Tunahan K. der Tote sei – sein Vater habe ihn identifiziert. Laut den Medienberichten war der junge Mann einen Tag vor einem wichtigen Kampf plötzlich verschwunden, nachdem er zuletzt an seiner Arbeitsstelle in einem Hamburger Autohaus gesehen worden war. Sein Auto stand dort noch auf dem Parkplatz. Vater und Trainer des Mannes hofften aber offenbar vergeblich, ihn lebendig wiederzusehen. Laut den Darstellungen war auch sein Trainer einen Tag vor dessen Verschwinden in Wedel Opfer eines Verbrechens geworden: Ein Unbekannter habe ihn überfallen und ins Knie geschossen. Eine solche Tat, zumal gegen einen Sportler, gilt in kriminellen Kreisen, die zu allem bereit sind, als „letzte Warnung“.

Auf den Boxer deuteten schnell die Bekleidung der Leiche und einige körperliche Merkmale hin. Was die genauen Umstände des Verbrechens angeht, tappt die Polizei jedoch weiter völlig im Dunkeln. „Es könnte einen Zusammenhang mit der Box-Szene geben“, erläuterte Neufeld. Einen Zeitungsbericht, wonach die jetzt gefundene Leiche ebenfalls eine Schusswunde am Knie aufwies, dementierte Neufeld aber. Die Sprecherin fügte hinzu: „Hinweise zum Täter liegen bis jetzt nicht vor.“ Anhaltspunkte, warum der Mann sterben musste, gebe es derzeit ebenfalls keine.