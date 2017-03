„Er ist mein Traumpartner“, sagt Angelina Kirsch (28). Zusammen mit Massimo Sinató (36) tanzt das Neumünsteraner Curvy-Model bei der RTL-Show „Let’s Dance“. Start ist am 17. März, dann wollen die beiden mit einem Cha-Cha-Cha punkten. Dazu kehrt sie an den Ort zurück, an dem sie tanzen lernte.