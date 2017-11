Bahnpendler müssen in Neumünster umsteigen

Bahnpendler müssen auf der Linie RE7 auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg auch nach dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember weiter in Neumünster umsteigen. Grund sind Lieferverzögerung der neuen Triebzüge durch den Hersteller Bombardier, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.