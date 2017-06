Lübeck. Die Fahrt der „Lisa von Lübeck“ zum großen Hanse-Treffen in Kampen in den Niederlanden ist abgebrochen worden. Das historischen Koggenschiff aus Lübeck musste auf der Elbmündung von Brunsbüttel die Segel streichen. „Es gab ein technisches Problem mit dem Anker“, so eine Mitarbeiterin der Gesellschaft Weltkulturgut Hansestadt Lübeck auf Nachfrage.

Die „Lisa von Lübeck“ war am Wochenende von Lübeck aufgebrochen und zusammen mit der Kogge „Wissemara“ aus Poel aufgebrochen. Am Montag passierte das Duo den Nord-Ostsee-Kanal. Vor Brunsbüttel trennten sich dann aber die Kurse. Die „Lisa von Lübeck“ machte am Montagabend einen Servicestopp in Brunsbüttel und dreht schließlich wieder um.

Die Poeler Kogge „Wissemara“ kam jedoch auch nicht weiter. Aufgrund der Wetterlage machte die Kogge aus Poel in Cuxhaven fest und wartet dort jetzt auf das Abflauen des Windes für die Fahrt über die Nordsee. Am Freitag beginnen in Kampen an der Mündung der Ijssel in den Niederlanden die 37. Internationalen Hansetage. Eingebunden ist auch der Hansekongress der Hansestädte.