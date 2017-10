Sturm legt Schleswig-Holstein lahm - Toter in HH

Hamburg/Kiel. Mindestens zehn weitere Menschen wurden nach Feuerwehrangaben bei dem Unwetter verletzt. Allein in Hamburg habe die Feuerwehr binnen zweier Stunden über 800 sturmbedingte Einsätze gehabt. Auch in Schleswig-Holstein war die Feuerwehr im Dauereinsatz . Im Kreis Dithmarschen und der näheren Umgebung musste die Feuerwehr 700 Mal ausrücken, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagnachmittag sagte. Keller stünden unter Wasser, Bäume seien unter auf Straßen gefallen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Die Feuerwehr hatte wegen des Sturms "Xavier" die Hamburger am Donnerstagnachmittag aufgefordert, nicht rauszugehen. «Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich», hatte die Feuerwehr getwittert.

Sturmtief "Xavier" legte auch den Bahnverkehr in Norddeutschland komplett lahm. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und die wichtige Fernverkehrsstrecke Berlin-Hamburg ein.

Auch der S-Bahnverkehr in Hamburg wurde zeitweise eingestellt, teilte das Unternehmen mit. Ursache waren umgestürzte Bäume, die auf die Gleise oder in die Oberleitungen fielen. Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten, noch den nächsten Bahnhof zu erreichen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor orkanartigen Böen gewarnt. Am Nachmittag teilte er mit, das Gröbste sei nun vorbei. Zwischen 13 und 15 Uhr habe der Sturm am heftigsten gewütet.

+++Kiel+++

Die Kieler Feuerwehr musste am Donnerstag gleich zeitgleich zu mehreren Einsätzen. Im Kieler Nordhafen war durch starkes Regenwasser eine geringe Menge Öl von einer Diesellok in den Kanal gespült worden. In Dietrichsdorf, Friedrichsort und Pries und Wellsee drang Regenwasser in Gebäude ein.

Auf dem Schützenwall musste außerdem ein großer Ast von der Fahrbahn geräumt werden. An der Kiellinie lief das Wasser in das Gebäude einer Anwaltskanzlei. Im Einsatz waren bis zum frühen Nachmittag Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Wehren Schilksee und Wellsee.

In Pries und in Suchsdorf drang Wasser in Kindertagesstätten ein. "Die Kameraden sind an mehreren Orten gleichzeitig im Einsatz. Für Menschen hat aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden", sagte Kiels Feuerwehrsprecher Michael Krohn. Bis 15 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu 19 Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Der Lagedienst der Feuerwehr hatte 70 Kräfte der Berufsfeuerwehr und von fünf freiwilligen Wehren im Einsatz.

+++ Hamburg +++

Die Hamburger Feuerwehr hat die Warnung wegen des Sturmtiefs Xavier ins Freie zu gehen am Donnertagsnachmittag wieder aufgehoben. "Unsere Warnung, sich nicht im Freien aufzuhalten, heben wir hiermit auf. Dennoch: Vorsicht vor abgebrochenen Ästen!", hieß es in einem Feuerwehr-Tweed. Bei dem kurzen, aber heftigen Unwetter war eine Frau in ihrem Auto von einem umgestürzten Baum erschlagen worden. Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr sei zudem wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Insgesamt hatte die Feuerwehr mehr als 800 wetterbedingte Einsätze registriert. In der Hansestadt wechselten sich seit dem Mittag immer wieder heftige Regenfälle und Stürmen mit kurzen sonnigen Phasen ab.

+++Neumünster+++

Mit „einem blauen Auge“ ist Neumünster davongekommen,. „Sieben kleinere Sturmeinsätze wegen umgeknickter Bäume und abgebrochener Äste, aber kein Mensch zu Schaden gekommen“, meldete die Berufsfeuerwehr. Nicht die Feuerwehr, sondern das Technische Betriebszentrum war zuständig für die Beseitigung einer „größeren Pfütze“, die sich an der Gänsemarkt-Kreuzung mitten in der Stadt ausgebreitet hatte - und umgehend schrumpfte, nachdem das TBZ einen Gully durchgespült hatte.

+++Kreis Plön+++

Der Dauerregen bescherte den Feuerwehren der Gemeinde Blekendorf (Kreis Plön) am Donnerstagnachmittag zahlreiche Einsätze. Die bereits vollgesogenen Lehmböden auf den Feldern im östlichen Hügelland konnten den Regen nicht mehr aufnehmen, der sich regelrecht in kleinen Bächen die Hügel hinab seinen Weg bahnte. Nach Angaben von Gemeindewehrführer Dieter Falkowski lief ein Güllebehälter über, nachdem Regenwasser in einen Kuhstall eingedrungen war und über den Spaltenboden und eine Pumpe in großen Mengen in den Behälter gelangte. Ebenfalls lief ein Schweinestall im Ort voll Wasser. Ein unachtsamer Autofahrer soff im Ortsteil Futterkamp in einer Senke ab. Dort entlang führt ein Weg zu einem Obsterlebnisgarten, der aber mindestens einen Meter unter Wasser stand. Der Autofahrer hatte die Tiefe offenbar falsch eingeschätzt. Ein Bagger zog das Gefährt aus dem Wasser. Die Bundesstraße 202 war an einigen Stellen überflutet und musste stellenweise halbseitig gesperrt werden. Der Ortsteil Sehlendorf war zeitweilig für Autofahrer nicht erreichbar. In einer Senke hatte sich ein kleiner See auf der Straße gebildet, den die Feuerwehr abpumpen musste. Wie hoch die Schäden sind, ist noch nicht abzuschätzen.

+++Kreis Segeberg+++

In Groß Rönnau bei Bad Segeberg brach der Sturm auf dem Hof der Familie von Rosemarie und Johannes Beckmann eine mächtige Linde auseinander. Sie war 200 Jahre alt. Stamm und Krone fielen quer über das Hofgelände und landeten knapp neben einem Gebäude. „Es ist keiner verletzt worden“, sagt Rosemarie Beckmann. „Wir waren während des Sturms in einem Haus.“

Die Einsatzleitstelle der Feuerwehren des Kreises Segeberg meldete gegen 16 Uhr: „Seit zwei Stunden sind die Wehren im Dauereinsatz.“ Viele Bäume seien umgeweht worden, sagte ein Mitarbeiter. „Es ist aber keiner verletzt worden.“

+++ Bad Bramstedt +++

Die Freiwillige Feuerwehr rückte zu 17 Einsätzen aus. In den meisten Fällen mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden. Ein Baum war auf das Gleis der AKN zwischen Bad Bramstedt und Lentföhrden gestürzt. Der Bahnbetrieb musste kurzzeitig ruhen, bis die Feuerwehr den Baum beseitigt hatte. Außerdem musste Wasser aus einem überfluteten Keller abgepumpt werden. Bad Bramstedts Feuerwehr war mit 40 Mann im Einsatz, Wehrführer Kai Harms sagte: „Es gab keine Verletzten, nur Sachschäden.“ Mittlerweile hat sich der Sturm gelegt.

+++Altkreis Eckernförde+++

Der Norden des Kreises Rendsburg-Eckernförde kam glimpflich davon. Gegen Mittag stürzte lediglich ein vier Meter langer Ast auf die Landesstraße 26 bei Barkelsby, den die freiwillige Feuerwehr während eines kurzen Einsatzes zur Seite zog. Auch in Tüttendorf meldete die Polizei einen herabgefallenen Ast. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

+++Regionalleitstelle Lübeck+++

Die Regionalleitstelle der Polizeidirektion Lübeck hatte während des Sturms mehrere hundert Einsätze. Zum überwiegenden Teil handelte es sich hierbei um entwurzelte Bäume und umgeworfene Bauzäune. Hinzu kam, dass durch Starkregen teilweise Fahrbahnen überflutet wurden. Im Rahmen der Aufräumarbeiten mussten teilweise Straße und Wege kurzfristig gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Die Arbeiten werden vermutlich bis in die Nacht hinein andauern.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind mehrere Personen durch die Auswirkungen des Sturmtiefs verletzt worden. Zu Art und Schwere der Verletzungen, sowie zur Höhe der entstandenen Sachschäden, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.