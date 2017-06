Bei einem Lastwagen-Unfall in Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) sind rund 500 Liter Diesel ausgelaufen. Der mit Altpapier beladene Sattelschlepper war am Mittwoch von einer engen Dorfstraße abgekommen und in einen Graben gerutscht, wie die Feuerwehr mitteilte.