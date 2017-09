Auto prallt mit Notarztwagen zusammen

Lübeck. Der 35-jährige Notarzt, sein 32-jähriger Fahrer und ein weiterer 25 Jahre alter Mitarbeiter waren auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz. Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte eine Ampel im Kreuzungsbereich für den Notarztwagen rot. Zur selben Zeit wollte ein 44-jähriger Berliner den Kreuzungsbereich überqueren. Die Ampel zeigte für ihn grün. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurde der Passat gegen einen Ampelmast und ein Zaunelement geschleudert. Der Fahrer des Passats musste im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden, ob er schwer oder leicht verletzt wurde, steht noch nicht fest. Die Besatzung des Notarztfahrzeuges blieb nach aktuellem Sachstand unverletzt.

Der an dem Verkehrsunfall beteiligte Passat wurde stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Schaden an dem an der Front beschädigten Notarztfahrzeug wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Lichtzeichenanlage und dem sich dahinter befindlichen Metallzaunelement steht noch nicht fest.

