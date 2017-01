Gasalarm am Dienstagvormittag: "In einer Garage an der Lübecker Gneisenaustraße wurden vier offene Flaschen mit Propangas gefunden. Dort soll auch Benzin ausgegossen worden sein und eine Kerze brannte", so die Polizei. Daraufhin wurde das Gebiet weiträumig gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst war vor Ort.