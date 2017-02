Lübeck Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Die Feuerwehr Lübeck wurde am Mittwoch gegen 20:48 Uhr zu einem Einsatz in den Luisenhof im Stadtteil Lübeck-Siems gerufen. Am Einsatzort brannte beim Eintreffen der Feuerwehr eines von fünf baugleichen Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten in voller Ausdehnung.