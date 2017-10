Gabelstapler-Fahrt: Doch kein Haftbefehl

Gegen einen 28-jährigen Mann, der am Skandinavien-Kai in Lübeck-Travemünde mit einem Gabelstapler rund 40 Autos demolierte, hat die Staatsanwaltschaft am Montag zuerst einen Haftbefehl beantragt, diesen am Abend aber zurückgenommen. An den Autos entstand ein Schaden in Millionenhöhe.