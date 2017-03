Ein zehn Jahre alter Schüler ist in Lübeck einem Obdachlosen zur Hilfe gekommen, der von einem Unbekannten attackiert wurde. Der Junge habe in einer Grünanlage beobachtet, wie ein Mann auf einen Obdachlosen eingetreten und ihn ins Gesicht geschlagen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.