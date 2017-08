Rund 15 Funkwagen der Polizei rückten am Sonntagnachmittag aus, um einen Aufruhr in der JVA in Lübeck unter Kontrolle zu bringen. Laut Polizeiangaben kam es zu dieser Unruhe, weil sich acht Gefängnis-Insassen nicht einschließen lassen wollten. Anwohner berichteten am Nachmittag von lauten Schreien.