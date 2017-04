Bei der Lohmühle in Lübeck ist am Montagmittag ein Rollerfahrer nach einem schweren Unfall mit einem Lkw gestorben. An einer Kreuzung war der 50-Jährige unter ein Lkw-Gespann geraten. Er starb noch an der Unfallstelle. Durch die Bergungsarbeiten war die Straße Bei der Lohmühle mehrere Stunden gesperrt.