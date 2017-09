Jahrzehntelang hat das berühmte Café Niederegger in Lübeck seinen Gästen eine "Mohrenkopftorte" serviert. Nach mehr als 50 Jahren wurde sie nun in "Othellotorte" umbenannt. Der Grund: Es habe in letzter Zeit häufiger Anfragen zur Namensgebung gegeben, sagte Unternehmenssprecherin Eva Mura am Montag.