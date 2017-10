Tatverdächtiger noch nicht ansprechbar

Nach der Messerattacke auf eine Frau in Bargteheide (Kreis Stormarn) will die Staatsanwaltschaft Lübeck voraussichtlich am Freitag Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen beantragen. Der Verdächtige befinde sich derzeit nach einer Notoperation im Koma, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst.