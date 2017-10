Ärzte fordern mehr Personal in Kliniken

Kiel. Vor allen in dem letzten Jahrzehnt diagnostiziert Dr. Henrik Herrmann in seinem Traumberuf deutliche Veränderungen. „Von einem Ort der Gastfreundschaft, dem Hospital, hin zu einem Wirtschaftsbetrieb. Vom Patienten zum Fall. Diese Entwicklung wird für die Krankenhausärzte in Schleswig-Holstein zu einer Zerreißprobe", sagte der Arzt und Vorsitzender vom Marburger Bund Schleswig-Holstein auf einer Veranstaltung mit Landespolitikern in Kiel.

Ärzte schilderten, wie sie immer wieder einspringen müssen, wie Personalmangel die Versorgung der Patienten verzögert und auch gefährdet, wie Assistenzärzte ständig Personallöcher stopfen müssen, wie die Weiterbildung zu Fachärzten ausgehöhlt wird und wie Überstunden an der Tagesordnung sind. „Es wurde so viel heruntergespart, dass es keine Reserven mehr gibt", kritisierte Assistenzarzt Bören Görke.

Besonders belastend sei die schlechte Planbarkeit durch unvorhergesehene Zusatzdienste. „Viele Frauen kommen deshalb aus der Elternzeit nicht zurück in die Klinik. Wir brauchen dringend mehr Personal und gute Teilzeit- und Wiedereinstiegsmodelle“, forderte die Assistenzärztin Dr. Swantje Brede.

Von Bürokratie entlasten

Der Marburger Bund hält deshalb eine Personalbemessung und eine objektive, elektronische Zeiterfassung ohne Kappung für unumgänglich. Ärzte müssten zudem von Bürokratie entlastet werden – durch Digitalisierung und Arztassistenten. Um den Kliniken den Ökonomisierungsdruck zu nehmen, müssten Länder stärker in die Infrastruktur investieren - bisher wird das Geld dafür oft vom Personalbudget abgezweigt. Und auf Bundesebene müsse das System der Diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG), nach dem Krankenhäuser ihre Leistungen abrechnen, insgesamt auf den Prüfstand. Forderungen, die übrigens von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Landespolitikern von CDU, Grünen, FDP und SPD unterstützt wurden.