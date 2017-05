Marktplatz Husum Mann drohte mit Autobombe

Husum. Laut Polizeisprecher Christian Kartheus kurvte der Mann gegen 13.40 Uhr um den Tine-Brunnen auf dem Marktplatz und schrie lauthals aus seinem Wagen, er habe eine Bombe an Bord. "Der Mann wollte weiter in die Innenstadt fahren. Ein Streifenwagen in Zivil konnte ihn aufhalten." Die Beamten nahmen den 50-Jährigen fest, er wird derzeit verhört. Zu seinen Beweggründen gibt es noch keine Informationen.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Marktplatz gegen 14.30 Uhr in einem Radius von etwa 300 Metern. Auch die anliegenden Wohnungen und Geschäfte wurden evakuiert. Der Kampfmittelräumdienst untersuchte das Auto: Es wurde keine Bombe gefunden. Gegen 17.40 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.