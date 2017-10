Normaler Zug-Verkehr ab Mitte November

Niebüll/Westerland. Hintergrund war, dass es seit knapp einem Jahr wiederholt zu Verspätungen und Zugausfällen auf der Strecke kommt. Die Deutsche Bahn hatte im vergangenen Dezember den Betrieb der Strecke von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) übernommen. Loks und Waggons gehörten dabei dem Land Schleswig-Holstein, standen jedoch wegen technischer Probleme nicht zur Verfügung.

In der Folge organisierte die Deutsche Bahn dann Ersatz, teilweise mit in die Jahre gekommenen Waggons. Hunderte Pendler machten am Mittwochmorgen im Bahnhof Klanxbüll mit einer dreistündigen „Blockade“ des Bahnverkehrs ihrem Ärger Luft.

An dem Gespräch am Dienstag nahmen neben Vertretern der Pendlerinitiative, des Verein Sylter Unternehmer, und der DEHOGA unter anderem Vertreter der Unternehmen Nah.sh GmbH, der DB Regio AG, der zur Paribus Capital GmbH gehörenden Northrail GmbH und des Lokherstellers Bombardier teil.

Von dpa