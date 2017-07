Meezen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 16.45 Uhr im Buckener Weg. Die 15-Jährige sei mit einem Roller (25km/h) in Richtung der Straße An‘ Liethbarg unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache sei sie in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geraten. Laut Polizei konnte ein ihr entgegenkommender 53-jähriger Pkw-Fahrer sein Auto zwar noch zum Stillstand bringen, die Rollerfahrerin krachte allerdings trotzdem in das Fahrzeug. Demnach wurde die Schülerin dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus in Itzehoe eingeliefert werden. Es entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von etwa 4800 Euro.

Von KN