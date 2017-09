Mehr Gewalt gegen Polizisten

Nach gewaltsamen Angriffen auf zwei Polizisten in Preetz und Kiel am vergangenen Wochenende ist das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte in den Fokus gerückt: Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) sind im vergangenen Jahr 441 Polizisten im Einsatz verletzt worden - zehn Prozent mehr als im Vorjahr (2015).