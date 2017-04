Hamburg. „Die Beobachtung und Bekämpfung von Salafismus wird eine absolute Schwerpunktaufgabe des Hamburger Verfassungsschutzes bleiben“, sagte Haase. Ein Hauptaugenmerk liege dabei auch in der Aufklärung in sozialen Netzwerken. Mit 30 neuen Mitarbeitern habe der Senat den Verfassungsschutz in Hamburg zudem deutlich verstärkt.

Der Anstieg der Zahl der Salafisten ist aber laut Verfassungsschutz kein auf Hamburg beschränktes Problem, sondern ein überregionales Phänomen. Die salafistische Szene habe weiterhin Zulauf. Sie sei nach wie vor eine der dynamischsten extremistischen Bestrebungen in Deutschland und europaweit.

Im Kampf gegen den Salafismus setzt die Hansestadt neben verstärkten Ermittlungen, Beobachtungen von Rückkehrern oder Verboten von Veranstaltungen auch auf Präventionsmaßnahmen. So werden etwa unter Federführung der Sozialbehörde in Netzwerken junge Menschen betreut, die sich möglicherweise radikalisieren könnten.

Von lno