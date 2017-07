Kiel. In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Ehescheidungen im vergangenen Jahr weiter gesunken, von 6308 auf 6194. Im Jahr 2007 waren es noch 7434. Hier hielt die Ehe mit 14,4 Jahren im Schnitt auch etwas länger. Auch die Partner waren beim amtlichen Auseinandergehen etwas älter (Mann 47,1 Jahre und Frau 44,2 Jahre.)

In Hamburg ist die Zahl der Ehescheidungen dagegen leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden in der Hansestadt 3204 Ehen aufgelöst, das waren 14 mehr als in 2015. Im Schnitt wurden die Ehen nach 13,9 Jahren aufgelöst und damit etwas früher als im Bundesschnitt (15 Jahre). Der durchschnittliche Hamburger war bei seiner Scheidung im Schnitt 46,4 Jahre alt, seine Partnerin 43,3 Jahre.

Deutschlandweit halten Ehen länger und die Zahl der Scheidungen sinkt seit 2011 stetig weiter. Genau 162 397 Ehen wurden im vergangenen Jahr geschieden, fast 1000 oder 0,6 Prozent weniger als 2015, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Eine Ehe wurde im Schnitt nach 15 Jahren geschieden, 2015 war es noch ein Monat weniger. 1991 hatten die geschiedenen Ehen im Durchschnitt nur elf Jahre und neun Monate gehalten. Mehr als die Hälfte der geschiedenen Paare 2016 hat minderjährige Kinder.

Von KN-online