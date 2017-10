Brücken brauchen höhere Geländer

Kiel. Betroffen sind sowohl Brücken über Autobahnen als auch über Landes- und Kreisstraßen. Noch bis zur Jahrtausendwende galt für Brückengeländer eine Höhe von 1,10 Meter als ausreichend. Doch die Durchschnittsgröße der Bürger ist seitdem gewachsen. Die Fahrräder werden größer und schneller. Die Bundesanstalt für Straßenwesen passte deshalb im Dezember 2011 die Richtzeichnung für Geländer auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen an. Laut Wirtschafts- und Verkehrsministerium liegt die aktuelle Norm jetzt bei 1,30 Meter. Nach und nach sollen nun alle älteren Brücken, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden, auf den neuesten Stand gebracht werden. „Die Sicherung ist sehr wichtig und kann Leben retten“, erklärte Thomas Möller, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Bei Radfahrern sei der Schwerpunkt im Laufe der Jahre deutlich höher geworden.

Allein das Land erneuert derzeit 19 Brückengeländer, die zuvor vom Landesbetrieb Straßenbau vermessen und für zu niedrig befunden wurden. Aktuell wird an zwei Brücken über der A215 in Kiel gearbeitet, einmal im Zuge der Bauarbeiten an der Alten Rendsburger Landstraße und einmal beim Uhlenkrug. Außerdem werden Geländer an neun Brücken über Bundesstraßen sowie an jeweils vier Brücken über Landes- und Kreisstraßen ausgetauscht. Der Gesamtauftrag hat ein Volumen von rund 400000 Euro. Umgerechnet auf die Länge der Geländer kostet jeder Meter zusätzliche Sicherheit rund 170 Euro, wie Ministeriumssprecher Harald Haase ausgerechnet hat.

Die Landeshauptstadt Kiel hat bereits 2006 Sicherheitsmängel an 21 Brückenbauwerken festgestellt. Sechs dieser Brücken werden noch bis 2020 ausgebessert. Rund 600000 Euro hat die Landeshauptstadt dafür eingeplant. Bei einigen Brücken waren die Geländer nur einen Meter hoch.

Wie gefährlich die Fahrt über eine Brücke sein kann, machten zwei tragische Unfälle in Kiel deutlich. 2006 und 2010 stürzten Radfahrer über das Geländer der Holtenauer Hochbrücke in den Tod. Dort war das Geländer bereits zum Zeitpunkt der Unfälle 1,30 Meter hoch. Der Landesbetrieb reagierte und ließ die Geländer 2013 auf 1,80 Meter erhöhen und stärkere Leitplanken installieren. Die Sicherheit hatte ihren Preis. 3,67 Millionen Euro wurden investiert.