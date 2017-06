Kiel. Innenminister Stefan Studt (SPD) und der Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Innenministerium, Dieter Büddelfeld, stellten das Dokument am Donnerstag in Kiel vor. Danach hat auch die Zahl der Islamisten im Norden weiter zugenommen. «Die Zahl der Extremisten im Lande steigt», resümierte Studt. «Die Lage ist angespannt und, dazu muss man kein Prophet sein, wird auch in Zukunft angespannt bleiben.» Büddefeld ergänzte, je mehr der so genannte Islamische Staat (IS) in Syrien und Irak militärisch «im Todeskampf» stehe, desto stärker sei mit Anschlägen des IS in Europa zu rechnen.

Von KN-online