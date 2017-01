Kiel/Bad Segeberg. Gymnasium oder Gemeinschaftsschule? G8 oder G9? Die Schule in der Nachbarschaft oder doch lieber ein paar Kilometer mehr in Kauf nehmen? Eine Entscheidungshilfe soll unser Journal „Meine neue Schule“ sein, die den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung am Sonnabend (28. Januar 2017) beiliegt und einen Überblick über die Angebote und Profile von fast 100 Schulen aus der Region gibt.