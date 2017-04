Fockbek. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag bei einem Besuch in Schleswig-Holstein einen zügigen Bau der Autobahn 20 angemahnt: "Wir müssen alle Planungskapzitäten ausnutzen und dieses wichtige Projekt zügig voranbringen." Es sei zwar auch Aufgabe der Politik, die Bedenken von Anwohnern und Umweltschützern ernst zu nehmen, "aber wir haben auch die Pflicht, unseren Kindern und Enkeln eine zukunftsfähige Infrastruktur zur übergeben."

Die Bundesregierung werde sich weiter für den Ausbau von Schiene, Straßen und Wasserwegen einsetzen. Bundesweit seien dafür derzeit rund 14 Milliarden Euro veranschlagt, dies seien 40 Prozent mehr als in der vergangenen Legislaturperiode.

Den Unternehmern und Wirtschaftsvertretern unter den Gästen im Hobby-Wohnwagenwerk in Fockbeck stellte die Kanzlerin einen Abbau von Bürokratie und eine beschleunigte Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen in Aussicht. So solle es künftig für Bürger und Unternehmen nur noch ein einziges Online-Serviceportal geben - egal, ob es um Dienstleistungen von Kommunen, Landes- oder Bundesbehörden gehe.

"Quittung für unterlassene Investitionen"

Vor dem Hintergrund sinkender Arbeitslosenzahlen und sprudelnder Steuereinnahmen warnte UV-Nord-Präsident Uli Wachholtz die Politik in Kiel und Berlin, sich auf dem Erreichten auszuruhen und sich auf das Verteilen zu konzentrieren: "Tatsächlich leben wir in Deutschland zunehmend von der Substanz, und das gilt insbesondere für den Norden."

Marode Brücken, Tunnel und Straßen seien "die Quittung für unterlassene Investitionen in die Zukunft unseres Landes." Wachhholtz dankte der Kanzlerin ausdrücklich für die Bewältigung der Flüchtlingskrise: "Hier hat Deutschland, hier haben Sie ein freundliches Gesicht gezeigt." Kritisch äußerte sich der Unternehmerpräsident zur Rente mit 63 und zum gesetzlichen Mindestlohn.