Unbekannte haben gleich zweimal das Europäische Hansemuseum in Lübeck heimgesucht. Zunächst entwendeten sie von der Fassade drei Messingbuchstaben aus dem in drei Metern Höhe angebrachten Schriftzug "Europäisches Hansemuseum", teilte die Polizei am Montag mit. Danach wurde eine Statue umgestoßen.