"Metal-Train" in Wacken eingetroffen

Einen Tag vor Beginn des «Wacken Open Air» ist am Mittwochmorgen der Sonderzug mit Schlaf- und Barwagen sowie DJ-Programm in Itzehoe eingetroffen. Der sogenannte Metal-Train war am Dienstagabend in Zürich losgefahren und hatte unter anderem in München, Heidelberg und Köln Halt gemacht.