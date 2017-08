Land verdient gut an Hamburgs Schlick

Kiel. „Wir verwenden das Geld für den Naturschutz im Wattenmeer“, berichtet die Sprecherin des Kieler Umweltministeriums, Jana Ohlhoff. Für die Schlick-Millionen wurde sogar eigens eine Nationalpark-Stiftung gegründet. „Wir haben die ersten 7,3 Millionen Euro als Grundstock der Stiftung angelegt“, sagt deren Vorsitzender Detlef Hansen. Weitere sechs Millionen Euro seien auf dem Stiftungskonto „geparkt“. Dieses Geld soll in einen bunten Strauß von Maßnahmen fließen, darunter den Ausbau des Multimar Wattforums in Tönning, Werbemaßnahmen für das Welterbe Wattenmeer oder in Projekte für eine nachhaltige Krabbenfischerei.

Laut des aktuellen Vertrages mit Schleswig-Holstein dürfen jährlich bis zu 1,5 Millionen Tonnen Schlick (Trockensubstanz) bei der Tonne E3 verklappt werden. Für jede Tonne erhält Schleswig-Holstein fünf Euro. Unterm Strich könnte das Land so allein im laufenden Jahr 7,5 Millionen Euro kassieren.

Der seit 2016 geltende Schlick-Vertrag läuft noch bis Ende 2021, erlaubt Hamburg in diesem Zeitraum aber nur die Verklappung von insgesamt höchstens fünf Millionen Tonnen Baggergut. Das Schlick-Geld hatte Schleswig-Holstein 2014 eingeführt. Damals betrug es zwei Euro je Tonne. In den zehn Jahren davor hatte Hamburg mehrere Millionen Tonnen Schlick kostenlos vor der Küste Schleswig-Holsteins verklappt.